Marco Borsato heeft géén aangifte gedaan: ‘Dat moet hij echt doen, anders stopt dit niet’

UPDATEHet Openbaar Ministerie moet het verzoek van Marco Borsato’s advocaat Geert-Jan Knoops, om onderzoek te doen naar de bron van de geruchten die over de zanger de ronde doen, nog beoordelen. Dat laat een woordvoerster van het OM Noord-Holland weten. Aangifte van smaad en laster is vooralsnog niet gedaan.

Gisteren kwam een verklaring naar buiten waarin staat dat advocatenkantoor Knoops’ Advocaten justitie heeft benaderd naar aanleiding van de mediastorm die de afgelopen weken is ontstaan. Het was de eerste keer dat Borsato, via zijn advocaten, reageerde op de geruchten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

‘Normaal ga je naar politie’

Het is niet een standaard verzoek, zegt de woordvoerster van het OM. ,,Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je normaal gesproken naar de politie en doe je melding of aangifte. Daarvan is hier geen sprake.” Dit is ‘een andere dynamiek’, zegt ze. ,,Je kunt wel gelijk naar het OM stappen, maar dat is geen gebruikelijke route.” Of het OM het verzoek inwilligt, is nog niet bekend. ,,Dat verzoek kregen wij gisteravond om 19.00 uur gestuurd. Dus dat moeten we nog beoordelen. Als de tijd rijp is dan kunnen we hier iets over zeggen.”

Een woordvoerder van OM Noord-Holland bevestigt dat Marco Borsato vooralsnog geen aangifte heeft gedaan. Zonder een daadwerkelijke aangifte loopt Borsato het risico dat de online verdachtmakingen en insinuaties gewoon door zullen gaan, vertelt strafrechtadvocaat Michael Ruperti. ,,Hij moet gewoon aangifte doen. Dat mis ik een beetje in dit verhaal. Als je zulke hele nare beschuldigingen naar je hoofd krijgt geslingerd en deze ontkent, dan moet je willen dat dat zo snel mogelijk stopt. Dit zijn hele ernstige feiten waarvan hij beschuldigd wordt, die zijn goede eer en reputatie beschadigen. Zonder een aangifte als benadeelde kan het OM niet overgaan tot concrete stappen.”

Twijfels bij advocaat

Collega-raadsman Johan Mühren verwacht dat het nooit tot een daadwerkelijk onderzoek zal komen. ,,Het is strafrechtelijk gezien nogal een stap om een roddelprogramma voor smaad te vervolgen. Ik heb grote twijfels of het OM dat gaat doen. Het lastige bij dit soort programma’s is dat ze bepaalde informatie gewoon mogen delen en verspreiden. De journalistieke vrijheid prevaleert in dit geval boven het belang van Marco Borsato”, vermoedt Mühren.

Het Openbaar Ministerie is in dit geval niet eens nodig. Borsato maakt meer kans op eerherstel als hij het buiten het OM om probeert, denkt Mühren. ,,Hij kan de verspreiders beter in een civiele zaak aanklagen en een schadevergoeding voor de geleden schade eisen.” Mühren snapt de tactiek van het advocatenteam van Borsato, maar vindt het verzoek ‘wel ver gaan’. ,,Ik vind het behoorlijke verspilling van geld en tijd als het OM zonder een aangifte of wat dan ook een onderzoek start. Een totaal onnodige inzet van het overheidsapparaat, als je het mij vraagt. Die tijd en energie kan beter elders in geïnvesteerd worden.”

De advocaat van Borsato zegt dat specifiek voor deze weg is gekozen. ,,Het onderzoek dat we hebben aangevraagd naar de bron biedt ons in processueel opzicht voordelen. Maar dat maken we nu niet bekend.” Mocht de zanger alsnog besluiten naar de rechter te stappen, dan ziet Jan Roos, die samen met Dennis Schouten het onlineprogramma Roddelpraat maakt, daar geen probleem in. ,,Wij zouden dan eventueel verspreiders van smaad en laster zijn. Maar we hebben nooit gezegd dat het zeker gebeurd is”, legt de presentator uit aan het ANP. ,,Waar zou ik me zorgen over moeten maken? Wij hebben alleen maar een verhaal naar buiten gebracht dat de ronde doet. Dat mag, dat is niet tegen de wet.”

Imagoschade Borsato

In de door Knoops vrijgegeven verklaring staat dat Borsato ‘reeds medio 2020' het kantoor heeft verzocht ‘om een onderzoek in te stellen naar een aantal insinuaties verband houdend met de aantijging dat hij grensoverschrijdend seksueel gedrag zou hebben vertoond met minderjarige meisjes.’ Aangezien de geruchten aanhouden, heeft Knoops’ Advocaten justitie nu benaderd.

Volgens imagodeskundige Zabeth van Veen had Borsato veel eerder met een reactie moeten komen. Dat de zanger pas na weken met een verklaring kwam en in zijn eerste reactie niet expliciet liet weten de roddels te ontkennen vindt Van Veen, die gespecialiseerd is in ‘personal branding en imago’ en vaker voor de media analyses maakt, onverstandig.

Hoewel de zanger dus ontkent en er ook geen aangifte tegen hem is aangedaan, heeft zijn imago al schade opgelopen. ,,Het is natuurlijk een opeenstapeling van dingen”, zegt Van Veen tegen het ANP. ,,Eerst dat hij beschuldigd werd van vreemdgaan, dat ontkende en dan toch toegeeft dat dat is gebeurd. Beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag tegenover kinderen zijn natuurlijk de allerergste. Ook al zouden ze niet waar zijn, zakelijk levert het schade op omdat zijn tour werd afgezegd en er een nummer niet uitkomt. En ook privé zal hij emotionele gesprekken hebben moeten voeren.”

Volledig scherm Advocaat Geert-Jan Knoops © ANP