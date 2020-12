Marco Kroon in cassatie tegen veroordeling voor mishandeling en wildplassen

,,Na nadere bestudering van het arrest van het hof is de verdediging van majoor Kroon tot de conclusie gekomen dat het hof in deze uitspraak op meerdere punten onvoldoende is ingegaan op een aantal verweren van de verdediging’, schrijft de advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops.



,,Majoor Kroon hoopt dat de Hoge Raad in cassatie alsnog zal oordelen dat het hof op een aantal verweren had moeten ingaan, waaronder het feit dat tijdens zijn arrestatie er in strijd is gehandeld met de regeling Geweldsbeheersing politie, waardoor hij blijvend letsel aan zijn handen heeft overgehouden.”



Kroon had eerder al aangifte gedaan tegen de politieagenten die hem in de boeien sloegen, waardoor hij letsel opliep.