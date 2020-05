Marco Kroon niet ontslagen, wel disciplinaire maatregelen

Daarmee is het allerzwartste scenario voor Kroon afgewend. Hij vreesde dat hij nooit meer in uniform zou mogen lopen, maar die kan hij binnenkort toch weer aantrekken.

De rechter veroordeelde Kroon in december vorig jaar tot 100 uur taakstraf na het voor Kroon uit de hand gelopen carnavalsfeest in Den Bosch. De oorlogsheld moest mee naar het bureau nadat hij was betrapt op wildplassen en zijn geslachtsdeel had getoond aan een agent. Daarna gaf hij een agent die hem had geboeid een achterwaartse kopstoot.

Door de straf kwam zijn aanstelling bij defensie in gevaar. Wie wordt veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur of meer heeft een probleem met de militaire geheime dienst MIVD. Doorgaans krijgt iemand dan geen ‘verklaring van geen bezwaar’ wat in de praktijk neerkomt op ontslag, al zijn er uitzonderingen mogelijk.

Uitzondering

Kroon is zo'n uitzondering. Defensie rekent dit incident Kroon weliswaar zwaar aan omdat dit haaks staat op de norm en waarden waar de krijgsmacht voor staat. Het feit dat hierbij geweld is gebruikt tegen een rechtshandhaver, weegt extra zwaar.

Marco Kroon staat de pers te woord nadat de rechter hem had veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor de kopstoot die hij gaf aan een agent en het tonen van zijn geslachtsdeel.

Toch krijgt Kroon geen ontslag. Daarvoor zijn volgens defensie twee redenen: zijn exceptionele daden die hij heeft verricht in Afghanistan. En het feit dat hij door zijn werkgever in een bijzondere publieke functie is gebracht. Zij hebben hem voorgedragen voor de hoogste militaire onderscheiding. Dat heeft veel impact gehad op hem en zijn gezin.

Geen promotie

Het negatieve ambtsbericht is volgens een woordvoerder van defensie een zware disciplinaire maatregel en zijn allerlaatste waarschuwing. De straf betekent dat hij gedurende een periode nu geen promotie maken, maar dat is wel het laatste waar Kroon over in zit. Volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops is hij vooral blij dat hij zijn uniform weer kan aantrekken en zich weer waardevol kan maken voor defensie. ,,Hij zit al meer dan een jaar thuis en heeft alles moeten inleveren. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten.”

Kroon gaat nu aan de slag bij de Landmacht en zal zich in gaan zetten voor veteranen. Het is een niet bestaande functie, die speciaal voor hem is gecreëerd.

Marco Kroon behoudt zijn Militaire Willems-Orde die hij kreeg voor zijn heldhaftige optreden in Afghanistan. Die stond ook niet ter discussie. Gedecoreerden moeten hun onderscheiding inleveren als ze worden veroordeeld voor een jaar cel of meer.