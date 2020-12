Marco Kroon opnieuw veroordeeld tot taakstraf voor kopstoot aan agent

Marco Kroon is in hoger beroep opnieuw veroordeeld voor het geven van een kopstoot aan een agent. Ook wordt hij bestraft voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan een andere agent. Het gerechtshof legde hem 80 uur taakstraf op.

Volgens het gerechtshof heeft Kroon zich als officier van de landmacht en publiek figuur respectloos gedragen naar twee agenten. Uit de beelden blijkt volgens de rechters duidelijk dat hij een kopstoot heeft gegeven. Kroon verklaarde tijdens de zitting dat dit een reflex is van een pijnscheut die hij kreeg omdat zijn boeien steeds strakker werden getrokken. Het gerechtshof gaat daar niet in mee.

Volgens de rechters heeft Kroon ook met zijn geslachtsdeel naar een agent gezwaaid. Deze actie wordt nu niet gezien als schennis van de eerbaarheid, zoals in eerste aanleg, maar de rechters vinden het wel een belediging van een agent in functie.

Voor beide misdragingen krijgt de geridderde militair 80 uur taakstraf. Dat is twintig uur minder dan de rechtbank hem oplegde. Het gerechtshof houdt er rekening mee dat Kroon letsel heeft overgehouden aan zijn hand bij zijn arrestatie, al is volgens het gerechtshof niet vast komen te staan dat dit komt door excessief politiegeweld. Ook valt de straf lager uit omdat Kroon nu getraumatiseerd is na een heftige missie in Afghanistan en is hij gestraft door zijn werkgever.

De uitspraak is een bittere pil voor Marco Kroon, die zelf niet aanwezig was vanwege de strengere coronamaatregelen. Vooral de veroordeling voor het zwaaien met zijn piemel naar een agent valt hem zwaar, bleek tijdens de zitting twee weken gelden. ,,Die onbegrijpelijke beschuldiging zal ik nooit naast me neerleggen” zei hij toen.

Volledig scherm Marco Kroon tijdens zijn arrestatie bij het carnaval in Den Bosch vorig jaar. © politie

Hoger beroep

De Schijndelaar (50) ging in hoger beroep nadat hij vorig jaar door de rechtbank werd veroordeeld tot 100 uur taakstraf na het voor Kroon uit de hand gelopen carnavalsfeest in Den Bosch. Ook moest hij 140 euro betalen nadat hij - gehuld in een kikkerpak - had staan wildplassen.

De oorlogsheld en houder van de Militaire Willems-Orde moest tijdens carnaval mee naar het bureau nadat hij was betrapt op wildplassen en zijn geslachtsdeel had getoond aan een agent. Daarna gaf hij volgens de rechtbank een agent die hem had geboeid een achterwaartse kopstoot.

Twee weken geleden zei Kroon tijdens de zitting bij het gerechtshof dat hij nooit bewust een agent een kopstoot zou geven. Maar vooral de veroordeling voor de schending van de eerbaarheid zit hem dwars. ,,Ik kom zelden nog het huis uit en schaam mij diep voor iets wat ik niet heb gedaan. Hier zit geen heilige. Maar een zedendelict? Ik zou het niet in mijn hoofd halen.’’

Tijdens de zitting bleek ook dat Kroon een trauma heeft gekregen van de heftige gebeurtenissen op een geheime missie in Afghanistan in 2007. Volgens zijn behandelend psycholoog leidt hij aan ptss nadat hij gevangen is genomen, gemarteld en anaal verkracht. De kopstoot die hij tijdens carnaval aan een agent gegeven zou hebben was ‘een herbelevingsmoment’.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 100 uur taakstraf en boete van 120 euro tegen Kroon.

Kroon woonde de uitspraak zelf niet bij vanwege de strengere coronamaatregelen die dinsdag in gingen. Ook zijn advocaat was er niet.