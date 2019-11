Marco van Basten zegt sorry na roepen nazigroet ‘sieg heil’ tijdens uitzending Fox Sports

Sieg Heil (vertaald: heil aan de overwinning, red.) is een groet die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt in nazi-Duitsland. Nadat Van Bastens woorden voor de nodige verbijstering op sociale media en bij kijkers thuis hadden gezorgd, kwam hij in de rust van het duel met een kort excuus voor de in zijn ogen ‘misplaatste grap’. ,,Het was niet mijn bedoeling om mensen te shockeren, ik wilde alleen het Duits van Hans belachelijk maken. Maar ik bied mijn excuses aan”, aldus oud-bondscoach van Oranje Van Basten die in de studio was om de wedstrijd te analyseren. Kraay junior gaf in gebrekkig Duits een samenvatting van het strijdplan van Wormuth.