Marechaussee deelt sinds maandag drie boetes uit bij controle coronabewijs: ‘Eigenlijk erg weinig’

CORONAVIRUS LIVE | Aantal coronapa­tiën­ten op ic daalt weer tot onder 200, meer dan 2700 nieuwe besmettin­gen

15:49 Voor het eerst in iets meer dan een week liggen er minder dan 200 coronapatiënten op de intensive cares. Op die ziekenhuiskamers liggen nu 196 mensen vanwege Covid-19. En tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 2718 positieve tests gemeld bij het RIVM. Dat is iets meer dan in de vorige dagen, maar het is gebruikelijk dat het aantal nieuwe gevallen in de loop van de week oploopt. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.