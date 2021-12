Marechaussee pakt man die wegens moord nog 15 jaar moet zitten

Video Lewis Hamilton vreest gevaarlij­ke situaties op ‘extreem snel’ circuit in Jeddah

Lewis Hamilton genoot gisteren in de vrije trainingen van de snelle rondjes op het stratencircuit van Jeddah. Maar de keerzijde is dat die snelheid -in combinatie met soms gebrekkig overzicht - ook voor gevaarlijke situaties kan gaan zorgen, verwacht de uitdager van Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel.

10:45