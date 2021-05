Marechaussee vindt in één week 34 illegalen

Rechter besluit dat rouwende Faith (20) huis uit moet: 'Hoe vervelend dit ook is, ik kan niet anders’

26 mei Faith moet alsnog per 1 september haar ouderlijk huis verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter dinsdag in een kort geding bepaald. De 20-jarige Schiedamse studente wilde graag in haar ouderlijk huis blijven wonen, nadat haar moeder Gonnie vorig jaar mei overleed. Woningcorporatie Woonplus betoogde dat zij ‘recht noch titel’ heeft, waardoor dit mogelijk is.