Marengo-verdachte Mohamed el A. wil stichting oprichten ‘om ogen van jongeren te openen’

Saïd Razzouki voor het eerst aanwezig bij Marengo-pro­ces: ‘Ik heb geen belang om iets te zeggen’

Saïd Razzouki, met Ridouan Taghi de hoofdverdachte in het Marengo-proces, verscheen dinsdag voor het eerst sinds zijn overlevering vanuit Colombia in de rechtszaal. Niet dat hij van plan was om een verklaring af te leggen, want Razzouki hield zijn mondkapje demonstratief op. ,,Ik heb geen belang om iets te zeggen.”

1 maart