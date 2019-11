Marga Bult onder vuur na ‘grapje’ over Zwarte Piet en Humberto Tan: ‘Ik ben geen racist’

In het programma, dat live werd uitgezonden, werd aan de Twentse gevraagd wie het Songfestival komend jaar moest presenteren. De voorkeur van de zangeres ging uit naar Chantal Janzen en Humberto Tan. ‘Ook om het kleurtje. Verder lijkt het mij een prima duo.’ Presentator Wilfred Genee vroeg haar wat ze bedoelde met ‘het kleurtje’, waarop Bult zei ‘nou, omdat we het net nog over Zwarte Piet hadden’. Het korte fragment ging niet veel later viral op social media.

De reacties liegen er niet om. Bult wordt van verschillende kanten uitgemaakt voor ‘racist’. ‘Ik had al geen hoge pet op van Marga Bult, maar wat is dat een lelijk mens. Dit is precies waar de hele Zwarte Pieten-discussie over gaat’, zegt ene Cassandra. En Dirk zegt op Twitter: ‘Die naïeve Marga Bult. Heeft nog steeds niet door dat onderhuidse racisme de kop in gedrukt wordt.’

Uit zijn verband getrokken

Volgens Bult wordt alles uit zijn verband getrokken. ,,Het was oprecht goed bedoeld, maar het kwam misschien niet goed over. Als ik twee blanke presentatoren had genoemd, was het ook niet goed geweest", zegt Bult desgevraagd. ,,Ik zei ook direct na de uitspraak dat het een grapje was, maar dat laten ze in het gedeelde fragment niet meer zien. Ik had helemaal niet de intentie om racistisch te zijn.”



Direct na de uitspraak merkte Bult aan het aanwezige publiek dat er rumoer ontstond. ,,Ik wist wel weer hoe laat het was. Ik wilde Tan juist een compliment geven, want ik ken hem al heel lang. Daarnaast leek het mij gewoon een mooi plaatje: Tan in combinatie met de blonde Chantal Janzen.” De vele reacties op Twitter maken haar boos. ,,Cabaretiers mogen in hun programma's over alles een grapje maken, maar als ik het doe ben ik direct een racist.”

Quote Ik krijg ook privéberichten van andere bekende Nederlan­ders die Zwarte Piet steunen, maar dat niet hardop durven te zeggen Marga Bult

Pleidooi voor Zwarte Piet

Marga Bult plaatste eerder deze week op haar Facebookpagina al een pleidooi voor Zwarte Piet. ,,Ik ben misschien ouderwets, maar ik vind het een prachtige traditie. Absoluut niet racistisch. Bijna heel Nederland denkt er zo over, dus ik mag ook mijn mening uiten. En bij ons in Twente speelt die discussie ook veel minder.” Naast de vele negatieve reacties, krijgt de zangeres ook veel steun.

,,Ik krijg ook privéberichten van andere bekende Nederlanders die er net zo over denken, maar die durven dat niet hardop te zeggen. Misschien terecht, want in dit land kun je bijna niets meer zeggen.”