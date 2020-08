Marguerita (41): ‘Vroeger deed ik scrapbooking, nu date ik vooral’

LIVE | ‘Geen carnaval in Duitsland’, enkele scholen Amsterdam verplich­ten mondkapje leerlingen

16:19 Mensen die mogelijk zijn besmet met het coronavirus hoeven nog maar tien dagen in quarantaine, gerekend vanaf het moment van mogelijke besmetting. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet. Verder heeft de nieuwe app CoronaMelder, die sinds zondagavond beschikbaar is, inmiddels ruim 431.000 gebruikers. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.