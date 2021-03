Marieke: ‘Wat is het verschil of je met iemand gaat sporten of dat je met iemand vrijt?’

,,Wat mij is gebeurd had ik me nooit kunnen voorstellen. Ik ben verliefd op Barbara, een 15 jaar jongere vrouw. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en een brave baan bij de gemeente. ‘Jij bent de hoeksteen van de samenleving’, zeggen mensen weleens tegen me. Huisje, boompje beestje, maar mijn leven begint op een rekenformule te lijken. Ik was 35 toen ik verliefd werd op een man van 50. Hij is dus precies evenveel ouder als mijn geheime geliefde jonger is.