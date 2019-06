Marineschip Evertsen na half jaar weer terug in Nederland

UPDATE Verdwaalde zeehond zwemt rond bij Amsterdam, op zoek naar de zee

23 juni Een zeehond die zondagmiddag strandde bij een sluis bij De Kwakel (Noord-Holland) is weer op zoek gegaan naar de zee. Enkele uren later werd het dier gezien in de Amstel. In de middag reisde een team naar de hoofdstad om het welzijn van de zeehond in te schatten en hem eventueel dichter naar de zee te vervoeren. Maar uiteindelijk is de zeehond niet meer aangetroffen voordat het buiten donker werd.