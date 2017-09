Mariniers De Punt laten weinig los in eerste verhoor

5D had de taak om na de bestorming de tussenruimte tussen twee coupés veilig te stellen. Hij schoot daarbij op de toiletdeur, denkt hij. Wat de anderen uit zijn aanvalsgroep deden, wist hij niet. Naar eigen zeggen liep hij na de actie pas een coupé in, maar herinnert hij zich er weinig meer van: ,,Het is veertig jaar geleden. Ik weet dat het bloederig was in de kop van de trein, maar verder heb ik weinig herinneringen aan wat ik aantrof.''



5G zei dat hij tijdens de actie helemaal niet in de trein was, omdat hij meteen een gewonde collega ging helpen. Pas na de actie stapte hij de trein in. Daar was het volgens hem donker en zag hij veel bloed. Ook zag hij toen twee of drie dode gijzelnemers.