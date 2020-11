Marjo’s dochter werd vermoord in de Mexicaanse jungle: ‘Geen verjaardag meer gevierd zonder Brenda’

Het was een levensechte droom die Marjo Searle in september 2000 angst inboezemde. Het was een paar dagen nadat haar oudste dochter Brenda in haar eentje naar Mexico was vertrokken, en de Bennekomse had te lang niets van de 27-jarige vrouw gehoord.



Die droom had een voorgeschiedenis. ,,Op het schoolplein bij de kleuterschool raakte Brenda me eens kwijt tussen andere ouders. Ze begon te rennen. Ik haar achterna, wat niet meeviel met de kinderwagen waarin haar broertje John zat. ‘Als je mama kwijt ben, niet rennen, stil blijven staan en heel hard roepen. Mama komt je altijd halen’, dat spraken we die dag af.”



Nooit meer gilde Brenda Searle zo hard, tot die droom, ruim twintig jaar later. ,,Ik probeerde haar al struikelend te achterhalen, rennend over een pad met cactussen of vreemde bomen. Wilde haar redden. Maar ik kwam te laat. Ze viel vlak voor mij neer. Ik vertelde mijn man Geoff en onze jongste dochter Verena de volgende ochtend aan de ontbijttafel dat ik me ongerust maakte over Brenda.”