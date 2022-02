Marjo zorgde voor Mike, de chimpansee die werd doodgeschoten na uitbraak: ‘Dan breek je’

VIDEO Beschuit met muisjes! Bokito en Aya onverwacht ouders geworden

Verrassend nieuws vanuit Diergaarde Blijdorp: toen de verzorgers vanmorgen bij de gorilla’s gingen kijken, zagen zij dat gorillamoeder Aya een jong had gekregen. De vader van de kleine is de beroemde Bokito. Dit is alweer zijn tiende nakomeling. ‘Het jong is zeer welkom, maar was niet gepland,’ aldus de dierentuin.

11 februari