Marjon en Willy verloren dochter door drankrijder: 'Je komt het nooit meer te boven'

2017 was maar amper begonnen toen ze te horen kregen dat hun dochter een ernstig ongeluk had gehad. ,,We zijn met een rotgang in de politieauto naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Al gauw was duidelijk dat ze zodanig hersenletsel had, dat ze zou overlijden.''



Door de klap van het ongeluk was de auto zijn nummerplaat verloren. ,,Een paar uur later vonden ze degene die onze dochter heeft doodgereden. Hij is gewoon Nieuwjaar gaan vieren in Oss.''



De 28-jarige Vincent B. uit Nijmegen weigerde die ochtend een bloedtest. ,,Op de rechtszitting hoorden we dat hij 's middags met een vriend in Nijmegen al had gedronken en drugs had gebruikt.''



Een week of vier na het ongeval belt de politierechercheur aan bij huize Schuurmans. ,,Wij kregen te horen dat de dader in de nacht van 25 op 26 december ook al was aangehouden in zijn woonplaats Nijmegen. Hij bleek toen al een rijontzegging op zak te hebben en reed door rood met drank op.''