Mark (25) is verslaafd aan neusspray: ‘Als ik het niet gebruik, voelt het alsof ik dood ga. Alsof ik stik’

Bijna iedereen met een verkoudheid grijpt weleens naar een flesje neusspray. Even een pufje in ieder neusgat en je kunt weer vrij ademhalen. Zodra de verkoudheid over is, is de spray overbodig en wordt hij weggegooid. Volgens de bijsluiter mag het middel ook maar maximaal een week worden gebruikt. Maar sommige mensen doen dat niet. Zij komen niet meer van de neusspray af en gebruiken het soms al jaren meerdere keer per dag.