Mark is zo gek op wintersport dat hij nu een gondel uit favoriet skigebied in zijn tuin plaatst

Al vijftien jaar gaat Mark van Rooijen (53) met zijn vrouw Jolanda en zoons Willem en Matthijs skiën in Brixen im Thale. In die vijftien jaar is hij gek geworden op het Oostenrijkse skioord, vlakbij de Duitse grens. Toen hij vlak voor kerst nog over de piste zoefde, zei hij gekscherend tegen zijn vrouw: ‘Het lijkt me lachen om zo'n gondeltje te hebben. Dat is leuk voor in de tuin.’ Zo'n zeven maanden later stáát de gondel in zijn Eindhovense achtertuin.