Marken in rouw na overlijden Tamar (14): ‘Het stormt in het leven van de familie’

Tropische zomerdag op komst

19:10 Buien, wolkendekens en wat zonnestralen. Het is de afgelopen tijd typisch Nederlands zomerweer, maar daar komt verandering in. Komende zaterdag wordt een tropische zomerdag met een temperatuur die uitkomt tussen de 25 en 30 graden. In het zuiden van het land wordt het mogelijk nog een paar graden warmer.