Marktplaats-miljonair Bob Crébas: 'Luxe jeukt mij niet'

Gucci-kostuums of blingbling interesseren hem niet. Luxueuze vijfsterrenhotels evenmin.

Quote Mensen met geld en macht zijn niet per definitie

de leukste wezens Liefst ragt Bob Crébas - 'ik heb wel een Audi A7, maar met deuk' - in windjack rond op de bosmaaier in zijn natuurpark Netl. Zo'n 90 voetbalvelden meet het gebied in de Noordoostpolder dat hij opleukte met een bamboejungle, duinen en strand. Kampeerders kunnen er terecht en er verrijzen groepshotels in Scandinavische stijl.



Crébas kocht het park nadat hij in 2004 78 miljoen euro binnenharkte met de verkoop van handelwebsite Marktplaats.nl. Daarvoor boekte hij succes met de oprichting van de landelijke kringloopketen die nu onder de naam Het Goed door het leven gaat.

Quote Je moet het gevoel hebben dat je van betekenis bent, iets hebt om voor op te staan Die financiële megaklapper veranderde niets in zijn hoofd, zegt hij. ,,Ik ben wel eens stiekem de miljonairsbeurs binnengelopen. Maar de luxe, het gedoe, dat jeukt mij allemaal niet. Ik kom uit de polder, ben van de koude grond en te nuchter ingesteld. Bovendien: mensen met macht en geld zijn niet per definitie de leukste wezens.



,,Als uitkeringstrekker heb ik lang van weinig geleefd. Toen liet ik mij niet door geld leiden, nu evenmin. Geld is niet spannend genoeg om er de hele dag aan te denken. Natuurlijk: ik ben vrij doordat mijn bankrekening mij de mogelijkheid biedt om te doen wat ik leuk vind. Verder blijf ik mentaal dezelfde. Wat wel verandert: hoe mensen mij benaderen. Iedereen wil ineens iets van je, komt met voorstellen en adviezen om te beleggen. Maar ik bepaal zelf waarin ik investeer.''

Volledig scherm © ANP XTRA

En dat mislukt ook wel eens: uw brandnetelplantages bleken geen succes.

,,Ik maak me zorgen om het klimaat. Met die brandnetels wilde ik een schoon alternatief bieden voor vuil katoen en synthetisch garen, een eigen kledinglijn beginnen. Het sloeg niet aan. Misschien was ik de tijd te ver vooruit. Nu houden meer producenten zich bezig met gerecyclede of milieuvriendelijke mode.''

Wat was uw drijfveer om Het land van goed naar beter te schrijven?

,,Heel simpel: ik ben 66 en wil nog wel even door. Ik dacht: hoe doe ik dat op een leuke manier? Ik stuitte tijdens mijn speurtocht op het onderzoek naar de zogenoemde Blue Zones, gebieden in onder meer Okinawa, Costa Rica en Sardinië waar mensen in goede gezondheid erg oud worden en ook gelukkig zijn. Ze werken lang, bewegen veel en eten verantwoord. Dat fascineerde mij, zeker toen ik tegelijkertijd las dat Rotterdammers uit de Tarwewijk gemiddeld zeven jaar eerder dood gaan dan bewoners even verderop in Nesselande. Ik gun iedereen een lang leven. Dus het moet en kan beter, eerlijker.''

U wilt richting een Blue Zone Nederland, hoe ziet dat eruit?

,,Heel belangrijk in de Blue Zone is het gevoel dat je van betekenis bent. Dat je 's ochtends iets hebt om voor op te staan. Werk dus. Ik pleit voor een sterke overheid die geen genoegen neemt met 800.000 arbeidsongeschikten. Mensen die worden behandeld als niet-relevanten die alleen geschikt zijn om nog wat te kopen bij Action of McDonald's. Maak werk weer lonend door veel minder belasting op arbeid te heffen. Nu zitten mensen met een uitkering te rekenen of het financieel wel interessant is om aan de slag te gaan door alle ingewikkelde regels toeslagen en boetes. Aan de andere kant: laat werkgevers niet opdraaien voor ziekte van hun personeel. Alleen zo maken 50-plussers of mensen met kwalen weer kans op een vaste baan. Daarnaast vind ik dat de overheid zich actiever moet inzetten om een gezondere omgeving te realiseren. Bouw niet al die steden dicht, wijk uit naar de polders, daar is plek genoeg. En zorg dat mensen beter en anders gaan eten.''

Een overheid die verbiedt dat we naar de snackbar gaan?

,,Nee alsjeblieft niet zeg. Ik ben een enorme bierliefhebber en ik eet elke vrijdag patat en elke zaterdag pizza. Dat moet kunnen. Ik bedoel: zorg dat meer dan een op de vijf scholen, sportkantines en andere gelegenheden ook fruit aanbieden in plaats van alleen maar snelle happen. Bij de Blue Zone geldt: samen slaag je makkelijker dan alleen. Dus als jij minder mensen ziet snacken, zal jij ook eerder die vette hap laten liggen. In je eentje is de kans op falen groter en dan voel je je weer slap.''

U schrijft: mensen moeten meer bij de kladden worden gegrepen. Hoezo?

,,Omdat ik ook zo iemand was die het wel best vond om een uitkering te trekken en wat muziek te maken. Prima bestaan. Als ik niet van die bank was afgejaagd, had ik Marktplaats nooit bedacht.''

Een ondernemer die pleit voor sterke overheidsbemoeienis?

,,Hoho. Ik bedoel sterk op bepaalde terreinen. Werk, veiligheid, gezondheid. We moeten ook onze eigen verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Bovendien werd ik gek toen ik hier het park aanlegde: ambtenaren van de gemeente, de provincie, het rijk, de welstandscommissie. Iedereen bemoeide zich ermee. Weg met dat circus dat elkaar aan de praat houdt.''

Waarom gaat u niet de politiek in?

,,Nee, dat nooit! Ik ben geen bemiddelaar of oude wijze man. Ik ben een krijger, een strijder, ga ergens op af, dram door. Zo realiseer ik plannen. Ik zou dus onmiddellijk ruzie krijgen bij allerlei vergaderingen. Bovendien sjouw ik liever met bankstellen en meubels, wroet in de aarde of bedenk als een nerd achter mijn computer nieuwe plannen. Of ik schrijf een boek.''