Mart Hoogkamer scoort met hit van Bassie en Adriaan: ‘Hij weet ook echt álles van ze’

Met video Carnaval en satire gaan hand in hand, maar waar ligt de grens? ‘We verkopen geen neusbotje meer’

Kun je tijdens carnaval dit weekend nog met alles en iedereen de draak steken of zit er, anno 2023, een grens aan satire? ,,Carnaval ligt vaker onder vuur. Dat is niet erg, want tradities zijn dynamisch.’’