Martien (84) herkent zijn zus op foto Britse soldaat

Waarschijnlijk hangt Engelsman Peter Redman snel aan de lijn met Eindhovenaar Martien van den Heuvel. Of die hem verder kan helpen bij de zoektocht naar vrienden van zijn opa, is de vraag.

‘Hee, dat is mijn zus.’ Dat dacht de 84-jarige Martien van den Heuvel toen hij donderdagochtend in de krant aanbelandde bij pagina 7 van het regiokatern. Daar stond een verhaal met foto’s over Engelsman Peter Redman die op zoek is naar nazaten van de Helmondse familie Kuijpers. Met deze familie was Redmans opa, soldaat Matthew James Cock, bevriend in de Tweede Wereldoorlog.

Op een van de foto’s staat Matthew James (Jimmy) Cock met een aantal Nederlanders in 1944. Als het gaat om de twee mensen linksvoor kent Van den Heuvel geen twijfel: „Dat is mijn zus Jo en haar latere man, onmiskenbaar. Beiden zijn al overleden. Mijn zus was leerling-verpleegkundige en haar vriend reed op een wagen van het Rode Kruis.” Van den Heuvel kan de foto verder niet plaatsen en beschikt er zelf niet over. „Ik denk dat de foto is genomen door iemand van de verpleegkundeopleiding.”

Brieven aan weduwe van soldaat

Jimmy Cock kwam kort na de bevrijding van Zuid-Nederland om het leven in Eindhoven, vermoedelijk door een bom. Hij werd te ruste gelegd op begraafplaats Oude Toren in Woensel. De familie Kuijpers stuurde brieven aan Cocks weduwe en beloofde het graf te onderhouden, ‘zodat hij niet zou worden vergeten’.