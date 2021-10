Masela had het zwaar na onthullingen over tijd als turnster: ‘Dat ‘dikke koe’ raak ik niet meer kwijt’

„Ik werd dit voorjaar op een ochtend wakker en kon me niet meer bewegen, het straalde uit naar mijn armen. Het bleek een nekhernia te zijn. Ik heb hulp gezocht bij een fysiotherapeut, die ook holistisch is. Omdat ik dacht: dit komt ergens vandaan en dat is zo. Het is een opeenstapeling van alles wat er is gebeurd. Ik had fysiek en mentaal hulp nodig, het was klaar. Het gaat nu beter, maar ik zie hem nog wekelijks.”



„Vorig jaar deed ik mijn verhaal over mijn tijd als turnster, vlak nadat Joy (Goedkoop) naar buiten was gekomen met haar verhaal over mishandeling. Ik heb een andere ervaring, maar wilde wel mijn verhaal vertellen over wat ik heb meegemaakt. Er kwam daarna veel op ons af. Het was druk in mijn hoofd. Maar we zijn topsporters, ook als het niet goed gaat, zetten we door. Als iemand vraagt hoe het gaat, zeggen we altijd dat het ‘prima gaat’. Ik ben er heel goed in om onderwerpen te ontlopen.”