Massa-aangifte tegen Willem Engel ingediend in Rotterdam, OM aan zet: ‘Een bijzondere zaak’

opruiingEen collectieve aangifte tegen Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, is vanochtend bij het Parket van het Openbaar Ministerie in Rotterdam ingeleverd. In slechts elf dagen is de aangifte door 22.500 mensen ondertekend, meldt initiatiefnemer Norbert Dikkeboom.

Het Openbaar Ministerie spreekt van een aangifte uit ‘de bijzondere categorie’. ,,Dit wordt geen kwestie van even doorlezen en klaar”, laat een woordvoerder aan deze site weten. Dikkeboom stelt dat er in de geschiedenis van Nederland nooit zoveel aangiftes is gedaan tegen één persoon.

Polarisatie

Norbert Dikkeboom uit Harderwijk is vader en daarnaast eindverantwoordelijke voor de verkoop van apparatuur en medische verbruiksartikelen aan ziekenhuizen in de Benelux. In de afgelopen maanden greep hij al zijn vrije tijd aan om samen met een vriend de website aangiftewillemengel.nl in het leven te roepen. Die website, volgens Dikkeboom veelvuldig bezocht, is onlangs uit de lucht gehaald. ,,De site heeft zijn plicht gedaan. Het is nu aan het Openbaar Ministerie om de volgende stap te zetten.” Er is gekozen voor een collectieve aangifte, zegt Dikkeboom, om politiebureaus niet te overspoelen met individuele aangiftes.

Volgens de initiatiefnemers van de aangifte maakt Engel zich schuldig aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting en uitingen met een terroristisch oogmerk. Dikkeboom verzamelde de afgelopen maanden tal van uitspraken van Engel, die volgens hem ronduit strafbaar zijn. ,,Hij levert op geen enkele, maar dan ook geen enkele manier een bijdrage in het debat, maar veroorzaakt met zijn leugens destabilisatie en polarisatie in de samenleving”, aldus Dikkeboom.

Bijzondere zaak

Omdat zoveel mensen de aangifte hebben ondertekend, spreekt het OM in Rotterdam van een bijzondere zaak. Inhoudelijk wil een woordvoerder niet reageren. ,,Wat ik kan zeggen is dat we een harde schijf hebben ontvangen waarvan we aannemen dat daar de aangiftes op staan. Een eenheid van de politie gaat die aangiftes nu bestuderen en daar een dossier van opstellen. Op basis van dat dossier kijken wij of er iets strafbaars aan de hand is en of een strafrechtelijke vervolging nodig is.”

Het Openbaar Ministerie kan niet precies zeggen hoe lang het duurt voordat er een vervolgingsbeslissing is genomen. ,,Politie en het OM gaan deze kwestie zorgvuldig behandelen. De hoeveelheid aangiftes waar aangever het over heeft, laat wel zien dat het leeft in de maatschappij.”

Angst voor vaccinatie

Met zijn uitlatingen jaagt Engel een deel van de bevolking angst aan voor het beleid van de overheid en het vaccinatiebeleid, zegt Dikkeboom, waarmee hij zich schuldig zou maken aan het doen van uitingen met een terroristisch oogmerk. ‘Engel voedt een klimaat van onveiligheid, waarbij hij de Nederlandse staat afschildert als een dictatuur (regime)’, zo staat in de aangifte. Door zijn systematische oproep het beleid van de overheid te negeren en te saboteren en herhaaldelijk te beweren dat bewindslieden strafbaar zijn en veroordeeld dienen te worden, zorgt Engel ‘voor ontwrichting van de politieke en sociale structuren in Nederland’.

Dikkeboom zegt dat Engel de crisis misbruikt voor zijn eigen gewin. ,,Hij is bezig met onzin verspreiden en polarisatie en heeft inmiddels ook al zo’n veertig rechtszaken verloren. Hij zit daar voor de show, voor de bühne”, zei Dikkeboom in een eerder interview met deze site. ,,Wat vraagt hij aan zijn achterban? Geld. Vorig jaar scharrelde hij meer dan 300.000 euro bij elkaar. Dit jaar loopt dat richting de half miljoen, min de rechtszaken. Over de rug van het leed dat corona brengt. Hij denkt: als ik nog even doorga, heb ik straks wellicht een miljoen.”

Aangifte Engel

Volgens Engel is de aangifte niet gebaseerd op feiten en daarmee vals. ,,Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn.” De coronascepticus heeft op zijn beurt aangifte gedaan tegen Dikkeboom wegens smaad en laster, stalking en wegens het doen van een valse aangifte. ,,Door deze campagne voel ik mij niet veilig meer. Er hoeft maar één persoon tussen te zitten die mee gaat met hem en in deze hysterie doordraait, wat voor mij grote gevolgen kan hebben.”

De Viruswaarheid-voorman beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. ‘Ik heb mijn eigen gedachtegoed over de huidige maatschappij waarin wij momenteel verkeren. Ik mag hier mijn eigen gedachte en denkwijze over hebben. Ik doe hier niemand kwaad mee en ik zet niemand aan tot haat’, stelt hij in de aangifte.

Strafrechtadvocaten

Dikkeboom, werkzaam als commercieel manager voor een internationaal bedrijf in medische apparatuur, laat in een reactie weten geenszins onder de indruk te zijn van de aangifte van Engel. ,,Ik heb de berichten en uitspraken van Engel gespiegeld en daarmee laten zien dat deze zeer kwalijk zijn. Gelukkig weet ik mij gesteund door 22.581 aangiftes en diverse strafrechtadvocaten, onder wie Peter Plasman, die onlangs bij Op1 zei dat de aangifte inhoudelijk kansrijk, zeer volledig en allesbehalve vals is.”

Op de vraag wat Dikkeboom drijft zegt hij: ,,Sinds het begin van de pandemie volg ik het nieuws op de voet en zag ik Engel opeens ten tonele verschijnen. Al snel werden zijn kwalijke bedoelingen duidelijk, waarbij hij vrijwel dagelijks ontoelaatbare, schadelijke en strafbare onzin uitkraamt. De uitspraken van Engel voeden een klimaat van waaruit gezondheidsschade, polarisatie, ongeregeldheden en weerstand tegen politici en deskundigen ontstaat, denk ook aan de onacceptabele situatie waarin Marion Koopmans zich nu bevindt.”

GGD

In augustus deed GGD Hollands Midden al aangifte tegen Engel wegens bedreiging. De voorman van Viruswaarheid riep via Twitter zijn volgers op foto’s te maken van medewerkers van de GGD op vaccinatielocaties. Bij een prikbus in Lekkerkerk (Zuid-Holland) werd gehoor gegeven aan de oproep.

Over een week staat Engel in de Haagse rechtbank ook al terecht voor opruiing.

