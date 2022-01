Massaal eerbetoon voor zieke Ron die voor de allerlaatste keer op vakantie gaat: ‘Indrukwekkend’

Shella (30) werd doodgesto­ken door haar ex: ‘Ze wilde ontsnappen uit de relatie en haar vleugels spreiden’

Ze wilde haar vleugels spreiden, maar moest dat met de dood bekopen: de Rotterdamse Shella (30) werd afgelopen week doodgestoken door haar ex. De vader van het slachtoffer komt nu met een even simpele als belangrijke boodschap: ,,Nee is nee.”

24 januari