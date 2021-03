Massaal in verzet tegen coronaboete

Heldhafti­ge Patrick (42) redt man van verdrin­kings­dood: ‘Mijn eigen broer kwam zo om het leven’

9 maart Patrick Knöps zag vrijdagochtend voor zijn neus hoe een auto op de N57 bij Hellevoetsluis met 100 kilometer per uur het water in vloog. Hij twijfelde geen moment. Hij trok z’n kleren uit, sprong het ijskoude water in en redde de jonge bestuurder van een wisse verdrinkingsdood. Het was alsof het zo móést zijn: negen jaar geleden verloor Patrick zijn broer na een noodlottige val in het water.