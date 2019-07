Massale zoektocht naar kwijtgeraakte diploma's

Stint keert niet meer terug in straat­beeld van Oss: er kleeft te veel persoon­lijk lees aan

18:31 Dat er in Oss nog ooit een Stint de weg op zal gaan, is zeer onwaarschijnlijk. De grootste kinderopvangorganisatie AVEM - met 36 vestigingen in de gemeente Oss - doet de elektrische bolderkar voorgoed in de ban. ,,De Stint is na het ongeval vorig jaar zo onlosmakelijk verbonden aan zoveel persoonlijk leed in Oss, dat wij vinden dat het hier niet meer in het straatbeeld past”, stelt interim-directeur Sabine Jansen van AVEM.