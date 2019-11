Massimo (52) belandde achter de tralies omdat hij vijf euro vond op straat: ‘Ben geen lid van maffia’

videoDe ene dag vind je een briefje van vijf euro op straat, de volgende dag zit je in de politiecel. Het overkwam de 52-jarige Massimo Carola uit Den Haag. Het verregende biljet dat hij afgelopen maandag bij hem in de buurt vond bleek niet echt te zijn. Toen hij het een dag later bij de kassa van zijn supermarkt nietsvermoedend uit zijn jas haalde en ermee wilde betalen, werd de politie ingeschakeld.