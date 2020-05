‘Master’ Jan uit Boxtel droomt van werken bij Lego: ‘Al nemen ze me aan als conciërge’

Minder water uit de kraan in Gelderland en Overijssel door extreem verbruik: 'niet sproeien en kort douchen’

11:12 In Gelderland en Overijssel komt op een flink aantal plekken minder water uit de kraan, omdat het waterverbruik sinds gisteren extreem hoog is. Dat meldt waterbedrijf Vitens, dat de klanten dringend oproept om geen zwembadjes te vullen, de tuin niet te sproeien en zo kort mogelijk te douchen. Ook het gebruik van de wasmachine en het wassen van de auto moet even wachten.