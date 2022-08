Mathilde blijft alleen achter met Benjamin (1) na verlies van man en zoontje: ‘Ik heb psychische pijn’

UPDATE Asielzoe­kers Ter Apel met bussen naar elders voor onderdak, tientallen vluchtelin­gen blijven achter, inspectie slaat alarm

Meerdere bussen hebben vrijdagavond een grote groep asielzoekers van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel overgebracht naar andere locaties in het land. Dat is gebeurd nadat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) alarm sloeg bij gezondheidsminister Ernst Kuipers en de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling over de gezondheidssituatie op het terrein voor het aanmeldcentrum.

27 augustus