Matthijs (13) had tumor bijna zo groot als een tennisbal in zijn hoofd: ‘Ergens is het ook een geschenk’

Vader Hans zou met zijn oudste zoons Steven en Reinier een weekendje gaan wandelen, terwijl moeder Martine uitkeek naar een paar dagen samen met de benjamin van het gezelschap: Matthijs. Het liep echter anders, want op vrijdag kreeg de jongste de diagnose hersenkanker. In zijn hoofd zat een tumor die qua formaat tussen een pingpongbal en tennisbal in zat. Matthijs moest met spoed onder het mes.