Maurice uit Diepenheim in Cambodja op de foto met Joe Biden: 'Hij vroeg mijn telefoon en maakte een selfie’

Maurice Boumen heeft in het vijfsterrenhotel als ‘director of rooms’ onder meer de leiding over de receptie, beveiliging en huishoudelijke dienst. En de Amerikaanse president en zijn gevolg hadden er een nacht geslapen in het 175 kamers tellende hotel. Joe Biden was in Cambodja te gast op de Asian Summit, een treffen van 34 voornamelijk Aziatische leiders.

‘Mag ik uw telefoon?’

Twee dochters

Maurice Boumen streek in 2015 neer in Phnom Penh, maakte in 2018 de overstap naar het MGallery-hotel in Hong-Kong, en keerde eind oktober terug bij het The Raffles ‘Royal Hotel’ in de Cambodjaanse metropool. „Ze vroegen of ik wat eerder wilde terugkomen uit Nederland. We waren ook in Diepenheim, omdat mijn ouders onze dochters, Estelle en Larissa, nog helemaal niet hadden gezien. Die zijn één en twee jaar oud en we konden vanwege corona niet vliegen”, legt hij uit.