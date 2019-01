Mauritshuis koopt doek leermeester Rembrandt

Rutte ‘betreurt maar respec­teert’ uitslag brexitstem­ming

15 januari Premier Mark Rutte heeft met teleurstelling gereageerd op de dramatische nederlaag van zijn Britse collega Theresa May. ,,Ik betreur, maar respecteer de uitslag van de stemming in het Britse Lagerhuis over de huidige brexitdeal’’, twittert de minister-president.