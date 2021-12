Mauro (16) is ernstig ziek, dus zitten hij en zijn tweelingbroer Milan al maanden binnen

Kanker? Daar ben je op je zestiende toch te jong voor? Met die gedachte ondergaat Mauro begin dit jaar de eerste onderzoeken naar het knobbeltje op zijn onderlichaam. Hij heeft vertrouwen in een goede afloop: dat knobbeltje zal vást goedaardig zijn.

Maar dan komt de arts met een schokkende diagnose: het bobbeltje blijkt een spiertumor te zijn. Mauro is, ondanks zijn leeftijd, doodziek. Tranen vloeien, al daalt het besef later pas écht in.