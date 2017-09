Max Verstappen wint rechtszaak: filmpje met lookalike gaat Picnic nu geld kosten

Aanvankelijk eiste het management van Verstappen ook 350.000 euro 'schadevergoeding', maar die eis werd tijdens de rechtszaak op 6 juli even in de ijskast gezet. Verstappen en co. wilden eerst een uitspraak van de rechter om daarna in een tweede procedure alsnog voor een schadevergoeding te gaan.

Dat leidde tot een rechtszaak waarin Verstappen gelijk heeft gekregen. Een teleurstelling voor Picnic. ,,Het was een ludiek filmpje, puur bestemd voor onze eigen medewerkers. Het stond alleen op onze eigen Facebookpagina. Toen we vernamen dat Max Verstappen er niet blij mee was, hebben we het er ook meteen weer vanaf gehaald. We kunnen ons niet voorstellen dat de door hem geleden schade in de duizenden euro’s loopt. We hadden het leuker gevonden als hij op ons voorstel was ingegaan om de kosten van advocaten voor deze rechtszaak aan een goed doel te doneren. Dan was het in perspectief gebleven en hadden we er iets moois mee kunnen doen,'' zegt Michiel Muller van Picnic die nog niet weet of zijn bedrijf in hoger beroep gaat.