Máxima droeg rood-wit-blauwe iXXXi-ring van bedrijf uit Dongen tijdens fotosessie: ‘Prachtige publiciteit’

De in Hollandse driekleur samengestelde ring werd geschonken aan de koningin toen zij eerder dit jaar een werkbezoek bracht aan Culemborg. ,,Sandra Bijl, onze Gorcumse accountmanager, kwam op het idee om via onze Culemborgse dealer een ring aan te bieden’’, vertelt Van Goolen. ,,We hebben de maat gegokt, exact goed achteraf, en de ring gegeven aan Máxima's begeleiding. Daarna had ik er eigenlijk nooit meer aan gedacht. Je weet niet of de maat klopt, of zo'n geschenk wel echt bij de koningin terechtkomt en of ze hem wil dragen.’’