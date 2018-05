Máxima gaat gewoon door met werk voor Verenigde Naties

Voorlopig piekert de echtgenote van koning Willem-Alexander er niet over haar nevenfunctie op te zeggen. ,,We zijn er nog niet." Dat wil niet zeggen dat ze niet een keer zal stoppen. ,,Wie kan de toekomst voorspellen?" Er blijft genoeg werk te doen. ,,We zijn er nog niet. Of ik daar ook voor nodig ben, dat weet ik nog niet. Maar voorlopig ga ik door."



Máxima bezoekt India op uitnodiging van de Indiase regering. Het is alweer voor de derde maal in haar hoedanigheid als speciaal vertegenwoordiger op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Eerder was ze in 2009 en 2014 al in het Aziatische land.



Tijdens haar maandag gestarte werkbezoek deed ze onder meer commercieel en financieel centrum van India Mumbai aan. Ook sprak ze maandagmiddag met de Indiase premier Narendra Modi.



Máxima loofde haar gastheren: inmiddels beschikt 80 procent van de 1 miljard Indiërs over een eigen bankrekening. Er blijft echter genoeg werk. Veel mensen gebruiken die rekening nog weinig.