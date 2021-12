Máxima Medisch Centrum meldt datalek, patiëntengegevens mogelijk in verkeerde handen

Sander (12) redt Koos (83) uit vijver: ‘Als hij niet was gekomen, dan was ik er niet meer geweest’

,,Als Sander niet op mijn geroep was afgekomen, dan was ik er niet meer geweest. Hij is pas 12, maar het is een stoere bink. Lijkt wel 15. Hij heeft me eruit getrokken.”

30 december