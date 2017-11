Maximale straf voor verkrachten en vermoorden Romy (14)

De rechtbank ging mee met de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De puber uit Lunteren had zijn daden al eerder tegenover de politie bekend . Volgens de aanklager heeft de jongen het meisje gedood in een poging te voorkomen dat hij zou worden gepakt.

De twee kenden elkaar van school in het Gelderse De Glind bij Barneveld. Het lichaam van Romy werd vrijdag 2 juni gevonden in een sloot in Achterveld. De verdachte werd twee dagen later opgepakt, naar aanleiding van getuigenverklaringen en camerabeelden.