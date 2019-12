ME begint ontruiming Schiphol: eerste Greenpeace-activisten afgevoerd

videoDe Marechaussee is begonnen met de ontruiming van het protest op Schiphol. Daar hebben zich honderden activisten van Greenpeace verzameld binnen de hal van Schiphol. Actievoerders zijn palen in geklommen en klinken zich vast in de hal van de luchthaven.

Een groep marechaussees heeft de eerste actievoerders verwijderd uit de hal van Schiphol Plaza, waar enkele honderden activisten demonstreren tegen de vervuiling van de luchthaven. Greenpeace betreurt het ingrijpen ‘ten zeerste', aldus de milieuorganisatie in een eerste reactie. ,,Dit is een vreedzaam protest.”

‘Welkom op Protestival’, staat er op een lichtgevend geel spandoek dat activisten van Greenpeace in de palen van de grote hal van Schiphol Plaza hebben opgehangen. Onder het spandoek zitten enkele honderden activisten, jong en oud. Ze zijn van plan de grote hal dit weekeinde 24 uur te bezetten.

Dat is tegen het besluit van de gemeente Haarlemmermeer, die een klimaatdemonstratie op Schiphol toestaat, maar níet in de welkomsthal. Daar verstoren de actievoerders de openbare orde en leveren gevaar op voor reizigers, aldus de gemeente.

Actievoerders van Greenpeace protesteren tegen de in hun ogen grote vervuiler Schiphol. Zij protesteerden op het plein voor Schiphol Plaza en bij het hotel Sheraton.

Geweld niet uitgesloten

Om half twaalf zaterdagmorgen omsingelen marechaussees de actievoerders. De toon is nog vriendelijk, maar de marechaussees willen dat de activisten opstaan. Er wordt een ultimatum tot 12 uur gesteld en er kan geweld gebruikt worden als ze blijven zitten, zo luidt de boodschap. Eén van de activisten is het daar niet mee eens. ,,Dit is een vreedzame demonstratie. Ik ben van plan te blijven zitten, tot ik word opgepakt.”

Met een cordon aan ME’ers om zich heen schikken de actievoerders extra in. Arm in arm wachten ze tot de marechaussee ingrijpt. Ze mediteren totdat de aangekondigde ontruiming begint. ,,Onze uitstraling is zacht", zegt een spreker. ,,Laat de kracht van saamhorigheid blijken.”

De marechaussee wacht nog een half uur. Activisten die zich bij de groep willen aansluiten, worden geweerd. Even na half één 's middags slepen marechaussees de eerste actievoerders de hal uit.

‘Vreedzaam protest’

Eerder op de ochtend hadden activisten een spandoek opgehangen op een grote reclamezuil naast de verkeerstoren met de tekst: Schiphol vliegt alle klimaatgrenzen voorbij. Dit spandoek werd echter snel verwijderd.

,,Wij beroepen ons op ons recht op vreedzaam protest. Bovendien is het niet ons doel om reizigers te hinderen. We vragen in het hart van de vervuiling aan Schiphol om met een klimaatplan te komen. De luchtvaart kan de dans niet blijven ontspringen,” zegt Dewi Zloch van Greenpeace. Aan de 24-uurs massa-actie in Schiphol Plaza doen volgens de organisatie ‘getrainde actievoerders’ mee.

De actievoerders eisen een klimaatplan van Schiphol. Ze willen minder vluchten, geen Lelystad Airport, korte afstandsvluchten vervangen door de trein en een eerlijke prijs voor het vliegen. Op de vliegtickets zit nu namelijk geen belasting.

Schiphol liet eerder weten hard te werken aan de verduurzaming van de luchtvaart. Daarbij zegt de luchthaven in 2050 klimaatneutraal te willen zijn.