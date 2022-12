ME in actie in grote steden na voetbalwinst Marokko, minister haalt weer fel uit naar ‘relschoppers’

Update/videoIn de grote steden werd de overwinning van Marokko op Canada (2-1) op het WK voetbal uitbundig gevierd. Vele honderden feestvierders gingen de straten op, met veel getoeter en gezang, maar ook met zwaar vuurwerk. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zag de Mobiele Eenheid (ME) zich genoodzaakt in actie te komen. Meer dan tien mensen werden opgepakt, één agent raakte gewond. Justitieminister Dilan Yesilgöz heeft opnieuw hard uitgehaald naar de relschoppers.

In de Haagse Schilderswijk werd in eerste instantie door honderden mensen vooral feestgevierd bij de Stortenbekerstraat, een zijstraat van de Vaillantlaan. Dat is een belangrijke verkeersader in de wijk. Daar blokkeren toeterende auto’s de kruising. Er wordt ook siervuurwerk afgeschoten en met fakkels gezwaaid.

De sfeer raakte vanaf 19.00 uur gespannen nadat er zwaar vuurwerk werd afgestoken. ‘U dient zich te verwijderen, anders zal geweld worden gebruikt’, roept de politie om via een megafoon. ‘Wegwezen, opzouten’ riepen de leden van de Mobiele Eenheid die oprukken. Ook werden er politiehonden ingezet. Uiteindelijk werd er geen charge uitgevoerd. Buurtvaders en jongerenwerkers riepen naar mensen op straat: ‘Alsjeblieft, ga weg.’

Er werden zes mensen aangehouden, twee voor openlijke geweldpleging, de rest voor bezit en afsteken van zwaar vuurwerk. Eén agent raakte gewond.

© ANP

Amsterdam

Op en rond het Amsterdamse Mercatorplein hing aanvankelijk een feestelijke sfeer en was vooral enorm veel getoeter te horen. Er is veel politie te zien. De ME heeft er rond 19.45 uur besloten in te grijpen. Iedereen moest van het plein af. De ME rukte op, onder meer met wapenstokken en honden, en tientallen jongeren die vuurwerk afstaken werden weggejaagd. Een kleine tien minuten later was het plein leeg en klonk er geen vuurwerk meer.

‘De driehoek heeft een noodbevel afgekondigd voor het Mercatorplein vanwege de onrust. De politie verzoekt een ieder die daar op dit moment is, het gebied te verlaten', zo meldde de politie op Twitter. Er werden enkele mensen aangehouden.

Eerder vandaag liet de Amsterdamse politie al weten dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen waren getroffen om te voorkomen dat er opnieuw rellen ontstaan na een WK-wedstrijd van Marokko. Burgemeester Femke Halsema maakte nog eerder bekend dat het Mercatorplein, Plein ‘40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie meer bevoegdheden heeft om op te treden.

© Jos van Leeuwen

Rotterdam

In Rotterdam hadden honderden feestgangers zich verzameld op het Kruisplein. Er werd gezongen, gedanst, en gefeest. Ook klonken er keiharde knallen van vuurwerk en liepen mensen rond met fakkels. Er ontstond hierdoor verkeersdrukte- en hinder. Hoewel de sfeer aanvankelijk gemoedelijk was, moest de ME later wel ingrijpen. Dat gebeurde toen een groep feestvierders zich verplaatste van het plein naar de West-Kruiskade en 1e Middellandstraat. Daar gaf de groep overlast.

De ME heeft de groep relschoppers weggedreven, meldt de politie. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. ‘De overlastgevende groep is gevraagd te vertrekken. Toen zij dit niet deden, zijn ze gevorderd te vertrekken. De ME heeft geen charges uitgevoerd’, zegt de politie op Twitter. De actie is inmiddels ten einde. Vijf mensen zijn opgepakt, meldt de politie: vier in verband met vuurwerk, één voor het verstoren van de openbare orde.

De grootste drukte was rond 19.30 uur voorbij. Openbaar vervoerder RET meldde dat trams gestremd zijn en een omleidingsroute rijden. Reizigers moesten rekening houden met extra reistijd en omleidingen van een aantal trams.

Utrecht

In Utrecht heeft de politie ook enkele straten afgezet, rondom de wijk Lombok. Daar werd kort ingegrepen nadat er hard vuurwerk was te horen.

Ongeregeldheden

Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko om in ongeregeldheden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Meerdere relschoppers werden gearresteerd.

Bij het Mercatorplein en op Plein ‘40-’45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten. In de Schilderswijk gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.

Ook in Brussel en Antwerpen ging het zondag mis. Vanavond zijn ook daar weer feestvierende aanhangers van Marokko de straten op gegaan. Het zou gaan om enkele duizenden mensen. Vooralsnog blijft het er rustig, alhoewel er in Brussel even traangas werd ingezet door de politie. Verder is er hier en daar sprake van een verstoring van het verkeer of het openbaar vervoer, door de vele mensen die zich in de straat verzamelen. Er wordt ook vuurwerk afgestoken. De oproerpolitie was er al voor de wedstrijd zichtbaar aanwezig om rellen te voorkomen.

Yesilgöz haalt weer fel uit

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie) haalde vanavond opnieuw hard uit naar de relschoppers. ,,Beschamend te zien dat het vanavond in verschillende steden weer fors uit de hand gelopen is”, aldus de bewindsvrouw. Zij zag hoe de politie weer werd bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. ,,Explosieven dus”, aldus Yesilgöz. Zij noemt de gang van zaken ‘intens triest’.

Ook afgelopen zondag had Yesilgöz geen goed woord over voor deze ‘relschoppers’. Zij zei dat die vervolgd moeten worden ‘voor dit abjecte, misdadige gedrag’.

© ANP

© ANP

© ANP