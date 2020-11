ME, wapenstok, boetes; de politie grijpt keihard in bij illegale coronafeesten

De politie heeft dit weekeinde een einde gemaakt aan tal van illegale feesten. Honderden mensen, met name jongeren, werden zonder pardon beboet voor het overtreden van de coronaregels. Er waren aanhoudingen en zelfs de wapenstok werd gebruikt. ‘De tijd van waarschuwen is voorbij.’

Burgemeester Marianne Schuurmans van de gemeente Haarlemmermeer is de illegale feesten spuugzat en pleit voor hogere boetes voor organisatoren van illegale feesten. ,,Deze feestjes zijn asociaal en onverantwoord in een tijd waarin we allemaal ons best doen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden en verdere schade aan de economie te beperken.”

Schuurmans doelt op een illegaal Halloweenfeest dat in de nacht van zaterdag op zondag werd gevierd op een vakantiepark bij Halfweg. Daar kregen zeventig aanwezigen een boete, meldt de politie. Schuurmans heeft geen goed woord over voor de organisatoren van illegale feesten in coronatijd. “De organisatoren vind ik crimineel en zouden wat mij betreft hogere boetes opgelegd mogen krijgen”, zegt ze.

Waarschuwen

Meldingen van illegale feesten worden met voorrang behandeld, waarschuwt de politie. ,,De tijd van waarschuwen is daarbij echt voorbij.” Eigenaren van panden waar wordt gefeest kunnen ook bestuurlijke boetes of dwangsommen van de gemeente tegemoetzien.

Verspreid over heel Nederland stuitte de politie dit weekend op illegale feesten. Tientallen mensen uit heel Nederland wilden in de nacht van zaterdag op zondag in de omgeving van het Spoorpad in Weesp een illegaal feest bezoeken. De politie Gooi en Vechtstreek wist dat te voorkomen door waarschuwingen en bekeuringen uit te delen.

In de bossen bij het Limburgse Geulle werd afgelopen nacht een feest met 100 tot 150 feestvierders beëindigd door de politie. Toen de politie rond 3 uur arriveerde kwamen via verschillende bospaden nog steeds mensen naar de plek. Uiteindelijk maakte de mobiele eenheid een einde aan de samenscholing. De organisatoren riskeren een boete van 4000 euro.

Besef

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, vindt het ‘onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niets van de maatregelen aantrekken’. ,,Met z’n allen moeten we dit virus terugdringen. Samen met de politie treden we daarom op tegen mensen die de regels overtreden. Dit mag niet, dit kan niet.”

Dat besef is nog niet bij iedereen doorgedrongen. De politie Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie illegale feesten beëindigd. Tientallen boetes zijn uitgedeeld aan aanwezige feestvierders. Ook zijn er aanhoudingen verricht en is geluidsapparatuur in beslag genomen.

Kaakslag

In een woning aan de Gustav Mahlerlaan op de Zuidas beëindigde de politie om 02.00 uur een feest waar ongeveer zestig personen aanwezig waren. In een bedrijfspand aan de Anthony Fokkerweg op bedrijventerrein Schinkel deelde de politie 46 boetes uit aan bezoekers van een illegaal feest. Bij aankomst van de politie om 02.30 uur maakten veertig personen zich direct uit de voeten. Een van de bezoekers gaf een agent een kaakslag. Tot slot beëindigde de politie een feest aan de Leidsekruisstraat in het centrum van Amsterdam. Daar waren meer dan twintig personen aanwezig. In de nacht van vrijdag op zaterdag beëindigde de politie ook al een feest in een bedrijfspand aan de Van Eeghenstraat.

Niet alleen in Amsterdam zelf werd gefeest. Ook in Hoofddorp werd opgetreden tegen een groep feestende twintigers en dertigers.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de Oud Camp in Maasland greep de politie afgelopen nacht ook in. Er was een hardcore feest gaande waar dertig mensen waren.

De Zeeuwse politie beëindigde afgelopen nacht feesten in Goes, Terneuzen, en ‘s-Heer Abtskerke. Het gros van de aanwezigen kreeg een bekeuring. Eén van hen, een 21-jarige inwoner van Den Bosch, beledigde een agent. Hij is aangehouden en bracht de nacht in de cel door.

Wapenstok

Volledig scherm De mobiele eenheid van de politie moest er aan te pas komen om een einde te maken aan een feest in Limburg. © Politie Limburg In Utrecht was het in de nacht van vrijdag op zaterdag al raak. In een werfkelder aan de Oudegracht waren 50 mensen aan het feesten. Ze waren niet blij toen de politie er een einde aan maakte. De sfeer werd zo grimmig dat met de wapenstok de orde werd hersteld. Een deel van de feestvierders slaagde erin te ontvluchten. Later op de nacht wilden ze terug naar de Oudegracht. Toen werden ze aangehouden en beboet. Het gaat om 12 mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 22 jaar uit onder meer Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Dordrecht, Roosendaal en Amstelveen. Nadat ze een boete hadden gekregen, werden ze weer vrijgelaten.

In het bos bij Prinsenbeek werden vanochtend vroeg zo'n 30 jongeren beboet. Volgens de politie waren ze al heel de nacht aan het feesten. De geluidsapparatuur werd in beslag genomen. In Breda werden in de nacht van vrijdag op zaterdag ook drie feesten beëindigd. De feestvierders vonden de coronamaatregelen ‘maar onzin'. Ze kregen een boete.

Bekijk hier alle video's over de coronacrisis.