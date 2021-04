Medewerker Limburgs crematorium ontslagen na cremeren verkeerde lichaam

Een man van wie pas twee dagen later afscheid genomen zou worden, werd per ongeluk te vroeg gecremeerd. Het voorval vond afgelopen januari plaats in crematorium Yarden in Heerlen. Een medewerker werd na de fout op staande voet ontslagen. Hij ontkent echter dat het zijn fout is en heeft besloten het ontslag aan te vechten.

Dat schrijft De Limburger. „Onze ergste nachtmerrie kwam uit", reageert de advocaat van Yarden. ,,Hoe erg is het voor de familie om te weten dat je dierbare al gecremeerd is? Hen is de kans ontnomen afscheid te nemen. Dit draag je de rest van je leven mee.”

De fout kwam aan het licht toen een medewerkster de kist van een overledene, in het kort geding ‘meneer X’ genoemd, in de koeling zag liggen. „Die had toch al gecremeerd moeten zijn? Wie is er dan vanochtend gecremeerd?” reageerde de medewerkster volgens de advocaat. Toen ze op onderzoek uitging, kon ze de kist van ‘meneer Y’ niet vinden. ,,Toen hebben we de kist van ‘meneer X’ geopend en de persoon vergeleken met de foto’s op het bidprentje en in de PowerPointpresentatie, die we al van ‘meneer Y’ hadden. Die kwamen niet met elkaar overeen.”

Zowel de familie als de medewerkers reageerden geschokt op de nare verrassing. Het crematorium heeft de 5500 euro die de overledene aan premies had betaald teruggegeven aan de familie. De afscheidsceremonie van 'meneer Y’ vond uiteindelijk plaats met de urn met as van de al gecremeerde man in de kist.



Volgens adjunct-directeur van Yarden Hans Leicher zijn de protocollen, die normaal gesproken gehanteerd worden, niet goed nageleefd. „Dit is onze kerntaak”, reageert Leicher. ,,Wij kunnen ons geen fout permitteren. Daarom hanteren we zulke zware protocollen.”



In de protocollen wordt voorgeschreven dat het nummer en de naam van de overledene op de sticker van de kist overeen moeten komen met de formulieren voor aanvraag van crematie en verlof tot crematie. Daarnaast moet een derde formulier door twee medewerkers ondertekend worden. Als extra veiligheidsmaatregel moeten er altijd twee medewerkers aanwezig zijn wanneer de crematie plaatsvindt.

De ontslagen medewerker zegt dat hij de fout niet gemaakt heeft. „Kan niet, bestaat niet”, reageert hij op het verwisselen van de kisten. „Ik heb de crematie uitgevoerd op verzoek van een collega. Volgens haar lagen de papieren in de kast en zou de overledene onder in de koeling liggen.”



Omdat volgens hem de formulieren en sticker overeenkwamen, moet er ergens anders iets mis zijn gegaan. Wel geeft hij toe dat er slechts één medewerker aanwezig was toen de kist de oven in ging. Hij zegt dat dit komt, doordat er onderbezetting is vanwege het coronavirus. ,,Dat is vaker het geval", beweert hij. ,,Ik heb ze daarop gewezen.”



Yarden zegt dat een ovenist zelf verantwoordelijk is voor de controles. Het crematorium beschuldigt hem ervan geen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn fouten. „Dit is geen menselijke fout", stelt de advocaat van Yarden. ,,Hij heeft een bewust risico genomen door controles niet uit te voeren en als enige het controleformulier te tekenen.”

