Medewerkers Belastingdienst, FIOD en Douane staken voor meer loon

Schandalig noemt Mieke van Vliet van FNV Overheid dit. ,,De medewerkers van de Belastingdienst zijn keer op keer het kind van de rekening. Het was de keuze van het kabinet om te bezuinigen. De minister en het kabinet wijten de malaise bij de Belastingdienst aan de vertrekregeling, maar dat is de wereld op z'n kop. Er is een tekort aan mensen vanwege de bezuinigingen en de ICT-systemen werken niet naar behoren waardoor de werkdruk blijft stijgen. Alleen door te investeren in goed loon en meer mensen kunnen de achterstanden worden weggewerkt.''



De bonden zijn al sinds december in onderhandeling over een nieuwe cao voor de rijksambtenaren. Die vinden dat de overheid over de brug moet komen nu de Nederlandse economie groeit. Landelijk FNV-onderhandelaar Marco Ouwehand: ,,De rijksambtenaren moesten jarenlang het goede voorbeeld geven en niet al te extreme loonsverhogingen eisen. Nu de lonen weer kunnen stijgen, zouden juist zij mee moeten profiteren van het gunstige economisch klimaat. Het kabinet roept andere werkgevers op tot loonsverhoging, maar geeft zelf niet thuis. Dat noem ik minachting voor het eigen personeel.'