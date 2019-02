Medewerkers Essent omzeilen controle, bedrijf test zuiverheid verkopers

Defensie erkent fouten rond dood marechaus­see Kelvin (20) tijdens opleiding in Apeldoorn

20 februari Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van een 20-jarige marechaussee in 2016. Kelvin Bosman kwam toen om het leven tijdens de eindoefening van zijn basisopleiding in Apeldoorn. Defensie heeft in de zaak fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek.