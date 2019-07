Medewerkster Openbaar Ministerie Den Haag vast in Duitsland voor smokkel coke en xtc

UpdateEen 53-jarige medewerkster van het Openbaar Ministerie in Den Haag zit sinds 18 juni vast in Duitsland op verdenking van de smokkel van twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en 10.000 xtc-pillen. Dat bevestigt het Duitse Openbaar Ministerie aan deze site.

Het Openbaar Ministerie in Den Haag maakte gisteren zelf bekend dat ‘een medewerker’ is geschorst zolang het Duitse onderzoek duurt. Verder werd niets bekend gemaakt. Welke functie de vrouw bij het OM bekleedt, is niet bekend gemaakt. Ze zou bij slachtofferzaken werken.

De drugs werden aangetroffen in de auto van de vrouw. Dat zou gebeurd zijn in de omgeving van de Duitse stad Bonn. Ook de dochter en de schoonzoon van de vrouw zaten in de auto en zijn aangehouden, aldus de Duitse justitie. Volgens het OM in Duitsland wordt het drietal ervan verdacht de drugs in Duitsland te willen verkopen. De auto was volgens de Duitse justitie speciaal geprepareerd om drugs in te kunnen verbergen.

Pijnlijk

Justitiemedewerkers in Den Haag zijn eerder deze week op de hoogte gebracht van de aanhouding van de vrouw. Geruchten dat het om drugssmokkel zou gaan, deden onder de medewerkers van het OM al enige tijd de ronde. In eerste instantie werd de reden van de aanhouding niet verteld. Vandaag zijn medewerkers van het OM in Den Haag verder geïnformeerd. De pijnlijke informatie is bij veel medewerkers hard aangekomen.

De Duitse autoriteiten hebben al op 20 juni, twee dagen na de aanhouding, de Nederlandse collega's ingelicht. Pas deze week bracht OM Den Haag zelf naar buiten dat ‘een medewerker is aangehouden in Duitsland en voorlopig is geschorst’. De 53-jarige vrouw, haar dochter en schoonzoon zitten nog in voorarrest in Duitsland.