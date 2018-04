Meer boetes uitgedeeld na rookcontroles

LIVE Castratie honden en katten door Utrechtse dierenarts live te volgen

13:45 De operaties die de Utrechtse dierenarts Mark Huis in ’t Veld op dit moment in Portugal uitvoert, zijn live te volgen via Facebook. In de operatiekamer waar honden en katten gecastreerd worden, hangt een camera die alles rechtstreeks in beeld brengt.