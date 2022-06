Meer dan 100 asielzoekers slapen weer op stoelen in aanmeldcentrum Ter Apel

Long covid Pascal (37) is al twee jaar doodmoe en raakt mogelijk binnenkort haar baan kwijt: ‘Ben ook boos’

Als ze doucht is haar hartslag 140. Tandenpoetsen en haar doen? Hartslag 120. Ter vergelijking: normaal is de hartslag van een vrouw rond de 76 slagen per minuut. Pascal Grootveld (37) heeft long covid en is continu doodmoe, koortsig en heeft last van zware hoofdpijn. ,,Het ergste is dat je niet weet of dit zo blijft.”

12 juni