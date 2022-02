Meer dan 200 Nederlanders doneerden geld aan Canadees truckersprotest

Zo’n 200 Nederlanders doneerden samen ruim tienduizend dollar aan de truckersprotesten in Canada, blijkt uit een uitgelekte database. In totaal werd er meer dan 8 miljoen dollar opgehaald. De Canadese overheid wil het geld via een omweg bevriezen.

De Nederlandse donaties aan de Canadese Vrijheidskonvooien komen vanuit het hele land. De grootste bedragen (tot 900 dollar) komen van ondernemers, maar ook van spiritueel ingestelden, een Canadese Nederlander en een tandarts. ‘We wensen jullie sterkte vanuit ons kleine, onderdrukte landje aan de zee’, schrijft één van de donateurs.

Ottawa

In Canada protesteren honderden truckers al wekenlang tegen de coronamaatregelen, specifiek tegen de verplichte vaccinaties voor truckers die de grens met Amerika over willen. Het centrum van hoofdstad Ottawa wordt al dagenlang geblokkeerd door geparkeerde vrachtwagens. De Canadese premier Trudeau heeft een speciale noodwet in het leven geroepen om de acties tegen te gaan.

De truckers haalden miljoenen binnen via crowdfunding, onder meer via de site GiveSendGo. Daarvan verschenen de afgelopen dagen verschillende gelekte databases online, en deze site heeft inzicht gehad in een database. De meeste van de tienduizenden donaties komen uit Canada zelf en de VS. Maar ook meer dan 200 Nederlanders maakten geld over naar Canada. De meeste donaties zijn klein: tot 50 dollar. In totaal is er 10.660 dollar overgemaakt door Nederlanders.

Geld blokkeren

In eerste instantie verliep het ophalen van geld voor brandstof en gederfde inkomsten van de truckers via de bekende site GoFundMe. Toen die stopte nam het kleinere, christelijke GiveSendGo het over. De Canadese premier Trudeau probeert de acties al wekenlang te breken. Zijn vicepremier maakte maandag bekend dat ze de bankrekeningen van de bedrijven van de truckers willen blokkeren. ,,We gaan het geld volgen. Dit gaat over het stoppen van het financieren van illegale blokkades”, zei vicepremier Chrystia Freeland op een persconferentie.

